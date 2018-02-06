Дни Антонио Конте в "Челси" сочтены: кто заменит экспрессивного итальянца?

О том, что текущий сезон станет последний для Антонио Конте у руля лондонского "Челси" говорилось еще в период летнего межсезонья. Несмотря на чемпионство и в целом потрясающий первый год в Англии, итальянец частенько говорил о том, что он скучает по родине, по семье и близких друзьях. Кроме того, регулярно появлялась информация о конфликтах внутри клуба - прежде всего, между руководством и тренерским штабом. Антонио Конте не был доволен летней трансферной кампанией: ему не покупали тех игроков, которых он хотел и без его ведома продавали лучших (как в случае с трансфером Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед").

Конте и команда с большим нетерпением ожидали зимнего трансферного окна, но и оно оказалось провальным. Росс Баркли, Эмерсон Палмиери и Оливье Жиру – хорошие футболисты, но это скорее игроки для скамейки, поддержания тонуса, а не для усиления. В то время, как главные конкуренты обмениваются топ-игроками, за рекордную сумму приобретают центрального защитника и выдергивают из Бундеслиги одного из лучших форвардов современности. Все эти обстоятельства притушили страсть экспрессивного итальянца к работе в "Челси", что стало напрямую отображаться на игре и на результатах команды.

За последний месяц "синие" одержали всего две победы в 10 поединках, а вчера второй раз подряд крупно и бесхарактерно проиграли середняку, у которого куча своих проблем. На послематчевой пресс-конференции итальянец дал понять, что в сложившейся ситуации виноват не он и что по части своей работы главный тренер более, чем доволен. В связи с этим резонно предположить, что клуб, который не привык церемониться с менеджерами, уволит Конте еще до окончания сезона.

В СМИ стали всплывать разные фамилии вероятного сменщика Антонио Конте на посту коуча "пенсионеров". Редакция SoccerNews выделит главных претендентов.

Луис Энрике (47 лет, последнее место работы - "Барселона")

Луис Энрике - самый вероятный кандидат на должность главного тренера "Челси" после отставки Антонио Конте. По крайней мере так считают британские букмекеры. 47-летний испанец покинул "Барселону" по окончании прошлого сезоне после трех лет работы и сейчас находится в отпуске. Вариант очень хороший, но главная проблема в том, что экс-каталонец может не согласиться приехать в Лондон, если вдруг Конте будет уволен посреди текущего сезона, уж сильно большой риск. Но вот уже в концовке кампании договориться о сотрудничестве с Энрике будет куда легче.

Cборная "Барселоны" всех времен по версии Marca

Массимилиано Аллегри (50 лет, "Ювентус")

На смену одному итальянцу может прийти другой. Массимилиано Аллегри не привыкать принимать команду после Антонио Конте. 50-летний коуч успешно заменил нынешнего менеджера "Челси" в "Ювентусе" и до сих пор там трудиться – выиграл три чемпионства подряд и дважды вывел "старую синьору" в финал Лиги Чемпионов. Правда, этот вариант руководство лондонцев серьезно можно рассмотреть только по окончании сезона, потому как в самый разгар чемпионской гонки в Серии А сеньору Аллегри никто не позволит уйти из клуба.

Диего Симеоне (47 лет, "Атлетико")

Увидеть Диего Симеоне в Англии – давнее желание всех страстных поклонников английского футбола. Посмотреть за рубиловом Моуринью, Гвардиолы, Клоппа, Симеоне и Венгера – то еще удовольствие. Каждый год всплывают разговоры о том, что "Эль Чоло" может возглавить один из клубов Премьер-Лиги. Руководство "Челси", безусловно, нуждается в услугах 47-летнего специалиста, но заманить его на Туманный Альбион его будет очень трудно, хотя бы потому что сам Диего не раз заявлял, что больше тяготеет к работе в Италии.

Сборная "Атлетико" всех времен по версии Маrса

Маурицио Сарри (59 лет, "Наполи")

Сейчас о Маурицио Сарии говорит буквально вся футбольная общественность. А как по-другому, этот маститый неаполитанец склепал великолепную местную команду, которая сейчас является фаворитом в борьбе за чемпионство в первенстве Италии – и это при живом-то "Ювентусе". Роман Абрамович вполне себе может пригласить 59-летнего коуча, тем более, что отступных составляет всего 6,75 миллионов. Правда, как и в ситуации с Массимилиано Аллегри – этот вариант будет доступен только летом.

Гус Хиддинк (71 год, последнее место работы - "Челси")

Также руководством "Челси" рассматривается вариант с очередным назначением опытного Гуса Хиддинка, но этот, вариант, естественно, имеет статус "временной затычки" и будет принят только в случае досрочного увольнения Антонио Конте. Лондонцы уже дважды обращались с помощью к старине Гусу. Первый – в 2009 после отставки Луиса Фелипе Сколари, второй – в 2016 после увольнения Жозе Моуринью.

Брендан Роджерс (45 лет, "Селтик")

Любопытным, но менее предпочтительным вариантом считается возможность приглашение в команду Брендана Роджерса. Ныне североирландский специалист возглавляет шотландский "Селтик" и вроде как не собирается пока никуда уходить. Тем не менее, букмекеры не сбрасывают со счетов и такой вариант. 45-летний специалист имеет опыт работы с большим клубом и высококлассными футболистами – с "Ливерпулем" в сезоне 2013/2014 Роджерс был близок к завоеванию чемпионского титула.

Зинедин Зидан (45 лет, "Реал" Мадрид)

Еще одним потенциальным кандидатом на должность главного тренера "Челси" является Зинедин Зидан. Еще полгода назад великого француза боготворили. За неполных два года у руля "сливочных" он собрал практически все возможные клубные трофеи и не один раз, обновил кучу рекордов. Но сейчас его позиции в Мадриде серьезно пошатнулись: "Реал" даже не участвует в чемпионской гонке, более того, команда далека и от второго места. Скорей всего, нынешний сезон – последний для Зизу в стане королевского клуба, поэтому он вполне себе уже сейчас может рассчитывать получить приглашение в любую другую то-команду.

Cборная "Реала" всех времен по версии Маrca

Фрэнк Лэмпард (39 лет, в начале 2017 года завершил карьеру игрока)

Из всех представленных вариантов, пожалуй, наименее вероятным является назначение легендарного полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда. Сам Фрэнк никогда не скрывал желания поработать главным тренером, еще совсем недавно его связывали с клубом "Оксфорд Юнайтед", но в данный момент бросать игрока, только завершившего карьеру футболиста в синий океан менеджмента, к тому же без должного опыта работы Роман Абрамович не рискнет.

Богдан Архипенко

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