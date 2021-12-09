Дни Деста в "Барселона" сочтены

Фото: инстаграм Деста/Автор неизвестен

Американский правый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест близок к ухода из каталонского клуба.

Как сообщает близкий к главному тренеру сине-гранатовых Хави журналист Хави Мигель, Дест - приговорен. Отмечается, что Хави дал "зеленый свет" на продажу американца. Тренер очень разочарован его выступлениями.

По информации источника, продажа Деста будет серьезно рассматриваться при предложении от 30 миллионов евро.

Сержиньо Дест был одним из игроков, которому Хави сделал выговор в перерыве матча против "Баварии" (0:3). Испанский тренер считает, что его отношение к делу было плохим, и он полностью терялся на поле.

Отмечается, что Хави был так зол, что попросил президента клуба Жоана Лапорту продать игрока в январе, если поступит хорошее предложение.

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