Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире

В 2012 году ООН утвердила и интегрировала в бытовой календарь Международный День Счастья, который отмечается ежегодно в 20 марта, то есть сегодня. С этим редакция Soccernews вас и поздравляет! В футболе счастье – это достаточно относительное понятие, которое каждым воспринимается по-разному. Универсальной категорией счастья являются, конечно, победы. Большинство респондентов рассудит именно так, но мы решили привнести в это стандартное восприятие немного иной подход и поговорить о жизнерадостности, скромности и смирении, которые являются производными счастья. Кто из современных известных футболистов соединяет в себе в эти качества? Для нашей редакции ответ совершенно очевиден – Н’Голо Канте. Опорный полузащитник пришел в футбол топ-уровня, казалось, из ниоткуда, быстро стал одним из лучших игроков в мире на своей позиции, но при этом в его лице не появилось ни капли гордыни, хвастовства или того, что современная молодежь называет "понтом". Предлагаем припомнить некоторые моменты из биографии француза, чтобы убедиться, что деньги и слава – не единственные условия счастья для современного футбола.

Воспитанник "Сюрена" за 100 млн евро – звучит очень неплохо как для самого одноименного региона Сюрен, так и для Франции, которая уже будто бы привыкла раз в десятилетие получать грандиозного таланта на позицию опорника. До эры Канте французское представительство этого амплуа могло гордится Клодом Макелеле. История Н’Голо во многом парадоксальна, и начинается она с внешних данных. Сложно уложить в голове тот факт, что игрок, рост которого равняется 169 см, а вес не переваливает за 70 кг, может вот так вот просто "съедать" на поле совершенно любого соперника. Не так давно, пока Сарри не перевел Канте с излюбленной позиции на правый край треугольника в центре поля, в Англии существовал мем, что 70% земного шара покрывает вода, остальные 30% закрывает Канте. Ну или излюбленные всеми шутки в стиле "если на Землю будет лететь метеорит, то Канте его перехватит". Хотя, если посмотреть на француза со стороны, то вряд ли у кого-то проскочит мысль, что этот 27-летний паренек вообще может кому-то навредить. Опорный полузащитник отличается особой обаятельной улыбкой и заслужил прозвище самого жизнерадостного футболиста мира.

Стоит ли лишний раз напоминать о чрезвычайной скромности? Эта черта развивалась у Канте с самого детства. Француз рос в достаточно бедной семье, где, помимо него, жило еще семеро детей. Естественно, что семья с африканскими корнями не имела достаточно средств, чтобы дать достойное образование или хотя бы минимальный пакет условий им всем. Первые попытки Канте поиграть в футбол датируются 2001 годом в вышеуказанной команде "Сюрен". Однако, никакого роста в плане клубной прописки не происходило 10 лет. Скауты других команд обращали внимание на Канте, однако постоянно упоминали не впечатляющие физические данные, из-за чего любые попытки переехать играть в большой город и большую команду оборачивались провалом. Интересный факт из юношеской биографии игрока: каждый раз, когда "Сюрен" выигрывал юношеские соревнования (а было это, признаться, не так уж и часто), Канте постоянно стоял в стороне с улыбкой на лице и смотрел, как его партнеры по команде держат в руках кубок. Стоит отметить, что Канте всегда понимал, что футбол может не стать его основным источником дохода, а потому старательно учился на бухгалтера. Степень магистра француз получил уже тогда, когда его наконец-то заметила "Булонь" и позвала играть в третьем национальном дивизионе.

On the left, N'golo Kante, when in his youth team, again, too polite to put himself at the centre of the celebrations. He makes me well up. pic.twitter.com/65ZW3Kn0GL