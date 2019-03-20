Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире

В 2012 году ООН утвердила и интегрировала в бытовой календарь Международный День Счастья, который отмечается ежегодно в 20 марта, то есть сегодня. С этим редакция Soccernews вас и поздравляет! В футболе счастье – это достаточно относительное понятие, которое каждым воспринимается по-разному. Универсальной категорией счастья являются, конечно, победы. Большинство респондентов рассудит именно так, но мы решили привнести в это стандартное восприятие немного иной подход и поговорить о жизнерадостности, скромности и смирении, которые являются производными счастья. Кто из современных известных футболистов соединяет в себе в эти качества? Для нашей редакции ответ совершенно очевиден – Н’Голо Канте. Опорный полузащитник пришел в футбол топ-уровня, казалось, из ниоткуда, быстро стал одним из лучших игроков в мире на своей позиции, но при этом в его лице не появилось ни капли гордыни, хвастовства или того, что современная молодежь называет "понтом". Предлагаем припомнить некоторые моменты из биографии француза, чтобы убедиться, что деньги и слава – не единственные условия счастья для современного футбола.

Воспитанник "Сюрена" за 100 млн евро – звучит очень неплохо как для самого одноименного региона Сюрен, так и для Франции, которая уже будто бы привыкла раз в десятилетие получать грандиозного таланта на позицию опорника. До эры Канте французское представительство этого амплуа могло гордится Клодом Макелеле. История Н’Голо во многом парадоксальна, и начинается она с внешних данных. Сложно уложить в голове тот факт, что игрок, рост которого равняется 169 см, а вес не переваливает за 70 кг, может вот так вот просто "съедать" на поле совершенно любого соперника. Не так давно, пока Сарри не перевел Канте с излюбленной позиции на правый край треугольника в центре поля, в Англии существовал мем, что 70% земного шара покрывает вода, остальные 30% закрывает Канте. Ну или излюбленные всеми шутки в стиле "если на Землю будет лететь метеорит, то Канте его перехватит". Хотя, если посмотреть на француза со стороны, то вряд ли у кого-то проскочит мысль, что этот 27-летний паренек вообще может кому-то навредить. Опорный полузащитник отличается особой обаятельной улыбкой и заслужил прозвище самого жизнерадостного футболиста мира.

Стоит ли лишний раз напоминать о чрезвычайной скромности? Эта черта развивалась у Канте с самого детства. Француз рос в достаточно бедной семье, где, помимо него, жило еще семеро детей. Естественно, что семья с африканскими корнями не имела достаточно средств, чтобы дать достойное образование или хотя бы минимальный пакет условий им всем. Первые попытки Канте поиграть в футбол датируются 2001 годом в вышеуказанной команде "Сюрен". Однако, никакого роста в плане клубной прописки не происходило 10 лет. Скауты других команд обращали внимание на Канте, однако постоянно упоминали не впечатляющие физические данные, из-за чего любые попытки переехать играть в большой город и большую команду оборачивались провалом. Интересный факт из юношеской биографии игрока: каждый раз, когда "Сюрен" выигрывал юношеские соревнования (а было это, признаться, не так уж и часто), Канте постоянно стоял в стороне с улыбкой на лице и смотрел, как его партнеры по команде держат в руках кубок. Стоит отметить, что Канте всегда понимал, что футбол может не стать его основным источником дохода, а потому старательно учился на бухгалтера. Степень магистра француз получил уже тогда, когда его наконец-то заметила "Булонь" и позвала играть в третьем национальном дивизионе.

On the left, N'golo Kante, when in his youth team, again, too polite to put himself at the centre of the celebrations. He makes me well up. pic.twitter.com/65ZW3Kn0GL — David Baddiel (@Baddiel) 16 липня 2018 р.

Постепенное продвижение по карьерной лестнице привело Канте в английский "Лестер" – тот самый, который под руководством Раньери неожиданно для всех стал чемпионом Премьер-лиги. Н’Голо был ключевым игроком той команды по всем показателям (в первую очередь, именно он обеспечил надежность в обороне, напомним, что в свой чемпионский сезон "Лестер" обладал третьей лучшей обороной лиги – 36 пропущенных мячей в 38 поединках), однако о нем мало кто говорил. Тому было все 2 причины: (а) позиция центрального полузащитника не такая уж заметная в современном футболе в плане непосредственных действия на поле; (б) сам Канте редко говорил на камеру, не попадал в различные истории, не менял причесок и довольно сдержанно вел свой Инстаграм. Вы можете заметить, что даже сейчас там нет ничего, кроме футбола. Несмотря на большие деньги, Канте не захотел покупать себе дорогую машину и предпочел ездить на подержанном "Мини Купере". И даже когда владелец команды купил каждому по синей БМВ в честь победы в Премьер-лиге, француз все равно не встал из-за руля своей маленькой машинки, мотивируя это комфортностью и привычностью.

Что выиграл Канте? Среди значимых трофеев – Чемпионат Мира и 2 титула АПЛ. Кроме того, масса индивидуальных наград, среди которых "Футболист года во Франции 2017" и "Игрок сезона АПЛ 2016/17". Изменился ли Канте с тех пор? Да ни чуть. Вспомните хотя бы, как футболист вел себя во время церемонии награждения на Чемпионате Мира 2018. Пока вся сборная Франции проносила трофей через все поле, фотографировалась с ним на каждом шагу и выбирала лучшие ракурсы для фотографов со всего мира, Канте "включил" свою знаменитую детскую улыбку и стоял в стороне, ибо стеснялся взять кубок в свои руки. Француз так и остался бы без фото на память, если бы не Стивен Н’Зонзи. Партнер по амплуа буквально взял Канте за руку, провел к фотографам и вручил тому памятный трофей. В раздевалке было все то же самое. Пока партнеры праздновали, Н’Голо сидел в уголку и переодевался. Но градус всеобщего восторга был настолько велик, что партнеры буквально выплеснули эмоции в сторону Канте. Африканская компания французов, во главе с Погба и Менди, подбежали к Н’Голо и начали петь песню в его честь. Это был ремейк на композицию Джо Дассена "Les Champs-Elysees", которую в раздевалке французов сочинили еще после победы в 1/8 финала над Аргентиной, который включал в себя слова "О, Н’Голо Канте, он остановил Лео Месси".

Напоследок, стоит упомянуть историю, который слышал каждый фанат футбола хотя бы раз в своей жизни. После одного из матчей "Челси" Канте не смог уехать в Париж по причине опоздания на поезд. Чтобы не терять времени перед отправлением следующего экспресса, Н’Голо зашел в церковь на вечернюю молитву, где француза узнали фанаты "аристократов" из Бангладеша и пригласили к себе домой. И футболист согласился! Он поужинал, поиграл в футбольный симулятор, рассказал множество историй и влюбил в себя весь футбольный мир. Был ли игрок счастлив в этот момент? Это знать не дано, да и не интересно, ведь на каждой фотографии, которая в итоге была опубликована в социальных сетях, Канте непременно улыбался. Быть фанатов миллионов не только за игру на поле, но и за действия вне стадиона – это ли не настоящее счастье?