До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня
Сегодня, 13-го июня, в Россию прибудут последние три участника предстоящего Чемпионата Мира. Ими станут сборные Бельгии, Японии и Польши. Первая прибудет в Москву, вторая - в Казань, а третья - в Сочи. Отметим, что еще вчера японцы в товарищеском матче обыграли парагвайцев, а поляки нанесли разгромное поражение литовцам.
Днем ранее же в Россию уже прибыли национальные сборные Колумбии, Южной Кореи, Швеции, Сенегала, Коста-Рики, Англии, Германии.
В свою очередь, сборная России продолжает готовиться к своему старту на турнире. Тогда как у ее соперника по группе команды Египта возникли проблемы - травму получил ее ведущий защитник. Подобные неприятности испытали и сборные Англии с Францией. Испанцы же и вовсе потеряют своего главного тренера после Чемпионата Мира.
Обратим внимание, что ФИФА уже определилась с судейской бригадой, которая будет работать на матче-открытия ЧМ-2018.
Кроме того, сегодня стоит ждать закрытия трансферов вингера "Монако" Тома Лемара в "Атлетико", Джастина Клюйверта из "Аякса" в "Рому" и Александра Головина из ЦСКА в "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0