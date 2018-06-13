До Чемпионата Мира остался один день: что нельзя пропустить 13 июня

Сегодня, 13-го июня, в Россию прибудут последние три участника предстоящего Чемпионата Мира. Ими станут сборные Бельгии, Японии и Польши. Первая прибудет в Москву, вторая - в Казань, а третья - в Сочи. Отметим, что еще вчера японцы в товарищеском матче обыграли парагвайцев, а поляки нанесли разгромное поражение литовцам.

Днем ранее же в Россию уже прибыли национальные сборные Колумбии, Южной Кореи, Швеции, Сенегала, Коста-Рики, Англии, Германии.

В свою очередь, сборная России продолжает готовиться к своему старту на турнире. Тогда как у ее соперника по группе команды Египта возникли проблемы - травму получил ее ведущий защитник. Подобные неприятности испытали и сборные Англии с Францией. Испанцы же и вовсе потеряют своего главного тренера после Чемпионата Мира.

Обратим внимание, что ФИФА уже определилась с судейской бригадой, которая будет работать на матче-открытия ЧМ-2018.

Кроме того, сегодня стоит ждать закрытия трансферов вингера "Монако" Тома Лемара в "Атлетико", Джастина Клюйверта из "Аякса" в "Рому" и Александра Головина из ЦСКА в "Ювентус".

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