До ЧМ-2018 ПСЖ был готов продать Мбаппе

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До ЧМ-2018 ПСЖ был готов продать МбаппеДо Чемпионата Мира в России ПСЖ был готов продать своего форварда Килиана Мбаппе, информирует The Transfer Window.

Так, по сведениям источника, до старта мундиаля руководство парижан, учитывая возможные санкции от УЕФА за нарушение правил финансового Fair Play, рассматривало вариант с продажей 19-летнего нападающего. Однако после его фееричной игры на ЧМ-2018 клуб полностью исключил его уход.

Напомним, Тухель оценил значимость Буффона для ПСЖ. | soccernews.ru

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