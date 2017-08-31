До конца дня "Ливерпуль" планирует завершить переходы трех игроков на общую сумму в 190 миллионов евро

До закрытия текущего трансферного окна английский "Ливерпуль" планирует завершить переходы в свой стан трех игроков на общую сумму в 190 миллионов евро.

Как информирует FootMercato, в течение ближайших нескольких часов "красные" должны закрыть 40-миллионную сделку по полузащитнику лондонского "Арсенала" Алексу Окслейду-Чемберлену. Кроме того, до конца дня мерсисайдцы намерены потратить порядка 60-70 миллионов евро на защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка и 90 миллионов евро на вингера "Монако" Тома Лемара.

Напомним, Окслейд-Чемберлен уже вовсю позирует в форме "Ливерпуля". | soccernews.ru