До конца дня "Ливерпуль" планирует завершить переходы трех игроков на общую сумму в 190 миллионов евро

Теги вирджил ван дейкливерпультома лемаралекс окслейд-чемберлен

До конца дня "Ливерпуль" планирует завершить переходы трех игроков на общую сумму в 190 миллионов евроДо закрытия текущего трансферного окна английский "Ливерпуль" планирует завершить переходы в свой стан трех игроков на общую сумму в 190 миллионов евро.

Как информирует FootMercato, в течение ближайших нескольких часов "красные" должны закрыть 40-миллионную сделку по полузащитнику лондонского "Арсенала" Алексу Окслейду-Чемберлену. Кроме того, до конца дня мерсисайдцы намерены потратить порядка 60-70 миллионов евро на защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка и 90 миллионов евро на вингера "Монако" Тома Лемара.

Напомним, Окслейд-Чемберлен уже вовсю позирует в форме "Ливерпуля". | soccernews.ru

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