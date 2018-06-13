До конца месяца ПСЖ должен продать игроков на 60 миллионов евро

До конца текущего месяца ПСЖ должен будет расстаться с кем-то из своих игроков, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, несмотря на то, что парижанам удалось избежать наказания от УЕФА, которое вело расследование в отношении клуба из-за его возможных финансовых махинаций, им все еще необходимо будет привести свои статьи расходов и доходов в соответствие с требованиями. Для этого чемпиону Франции до конца июня следует пополнить свой бюджет на 60 миллионов евро.

Напомним, УЕФА не наложил на ПСЖ даже штрафа. | soccernews.ru