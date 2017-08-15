До конца недели "Барселона" планирует закрыть сделки по Коутиньо и Дембеле

До конца текущей недели каталонская "Барселона" планирует оформить сразу два своих крупных входящих трансфера.

Как информирует sport.es, в ближайшие дни "сине-гранатовые", наконец, должны подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, после чего клуб перебросит все силы на покупку вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Каждая из сделок обойдется "Барсе" в свыше чем 100 миллионов евро.

Напомним, этим летом "Барселона" может потерять сразу восемь своих игроков. | soccernews.ru