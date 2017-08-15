До конца недели "Барселона" планирует закрыть сделки по Коутиньо и Дембеле

Теги барселонакоутиньоусман дембеле

До конца недели "Барселона" планирует закрыть сделки по Коутиньо и ДембелеДо конца текущей недели каталонская "Барселона" планирует оформить сразу два своих крупных входящих трансфера.

Как информирует sport.es, в ближайшие дни "сине-гранатовые", наконец, должны подписать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, после чего клуб перебросит все силы на покупку вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. Каждая из сделок обойдется "Барсе" в свыше чем 100 миллионов евро.

Напомним, этим летом "Барселона" может потерять сразу восемь своих игроков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов