До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками

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До конца недели ЦСКА рассчитывает усилиться двумя игроками

Московский ЦСКА собирается активизироваться перед закрытием летнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

В планах армейцев до конца недели подписать сразу двух игроков - центрального защитника и нападающего.

Кто из игроков обороны может оказаться в ЦСКА, не уточняется. Зато известно, что главной целью клуба среди форвардов является Николай Комличенко из "Млады Болеслав".

Этим летом "красно-синие" фактически усилились только одним футболистом - Звонимиром Шарлией (аренда с правом выкупа).

Также ЦСКА выкупил контракты Игоря Дивеева и Николы Влашича у "Уфы" и "Эвертона" соответственно.

Не пропустите: Комличенко не исключил уход из "Млады Болеслав" до закрытия трансферного окна. | http://soccernews.ru
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