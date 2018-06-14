До конца недели "Реал" закроет свой первый летний трансфер стоимостью 80 миллионов евро

До конца текущей недели мадридский "Реал" закроет свой первый летний трансфер стоимостью 80 миллионов евро.

Так, по сведениям испанской прессы, уже в самое ближайшее время игроком королевского клуба станет вратарь "Ромы" Алиссон. На сегодняшний день "сливочные" еще не согласовали с "волками" сумму компенсации за бразильца, однако вполне вероятно, что действующий обладатель кубка чемпионов пойдет на уступки римлянам и выплатить за футболиста требуемую ими сумму.

Напомним, Де Хеа не хочет переходить в "Реал". | soccernews.ru