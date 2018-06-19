До конца недели "Ювентус" подпишет хавбека сборной Германии

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До конца недели "Ювентус" подпишет хавбека сборной ГерманииДо конца текущей недели туринский "Ювентус" подпишет полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Так, по сведениям источника, уже в четверг или пятницу 24-летний хавбек прибудет на Апеннины, чтобы пройти медицинское обследование в новом клубе и подписать соглашение со "старой синьорой".

В "Ювентус" немец перейдет в статусе свободного агента. Срок действия его контракта с "Ливерпулем" истекает 30-го июня.

Напомним, "Ювентус" определился с приоритетным кандидатом на замену Игуаину. | soccernews.ru

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