До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальверде

До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла ЛигиДо конца сезона ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустит пять матчей Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, по договоренности с главным тренером своей команды Эрнесто Вальверде, который заинтересован в предоставлении отдыха своему лидеру, аргентинец не примет участия в матчах против "Малаги", "Севильи", "Сельты", "Депортиво" и "Леванте".

Напомним, президент "Барселоны" надеется сохранить Месси до конца карьеры. | soccernews.ru

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