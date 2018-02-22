До конца сезона Месси пропустит пять матчей Ла Лиги

До конца сезона ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустит пять матчей Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, по договоренности с главным тренером своей команды Эрнесто Вальверде, который заинтересован в предоставлении отдыха своему лидеру, аргентинец не примет участия в матчах против "Малаги", "Севильи", "Сельты", "Депортиво" и "Леванте".

Напомним, президент "Барселоны" надеется сохранить Месси до конца карьеры. | soccernews.ru