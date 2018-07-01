До матча Россия - Испания меньше часа: "Лужники" уже заполнены

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До матча Россия - Испания меньше часа: "Лужники" уже заполнены

До старта матча Россия - Испания осталось меньше часа. Уже сейчас трибуны стадиона  "Лужники" почти заполнены.

Нет никаких сомнений, что на арене будет аншлаг, даже несмотря на скверную погоду в Москве - сегодня никакой дождь не сможет распугать болельщиков.

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