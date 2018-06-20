До начала предсезонной подготовки Вальверде хочет подписать двух игроков

Теги барселонаэрнесто вальвердеартур рамосмиралем пьянич

До начала предсезонной подготовки Вальверде хочет подписать двух игроковДо начала предсезонной подготовки, которая стартует 11-го июля, главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет подписать двух игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сине-гранатовых" хочет, чтобы его клуб ускорил переговоры по трансферам полузащитников Артура ("Гремио") и Миралема Пьянича ("Ювентус"). 54-летний специалист не хочет повторять ошибок прошлого сезона, когда из-за невозможности пройти предсезонную подготовку с новой командой вингер Усман Дембеле не смог оправдать возложенных на него ожиданий.

Напомним, "Ювентус" готов продать Пьянича "Барселоне". | soccernews.ru

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