До первой ошибки: В Дублине Ирландия сыграет с Данией
Ирландия – Дания
Стадион: "Авива" (Дублин, Ирландия)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Последний участник ЧМ-2018 от Европы определится во вторник в ответном стыковом матче между сборными Ирландии и Дании. Встреча пройдет в Дублине на стадионе "Авива". Первый матч не порадовал зрелищностью, логично завершившись без голов. Тем не менее, букмекеры считают, что и в ответном поединке шансы датчан добиться итогового успеха заметно выше.
Ирландия пожаловала в Копенгаген с фундаментальной целью – не пропустить в свои ворота, и успешно справилась с данной задачей. В целом, подопечные Мартина О’Нила качественно отыграли на выезде, однако датчане имели шанс распечатать ворота Рэндолфа в начале поединка, и тогда игра могла пойти по совсем иному сценарию. Глухая оборона всегда чревата риском, но "Зеленой армии" не привыкать действовать в подобном ключе. С другой стороны, если они выстояли в гостях, то на своем поле им будет в разы проще, главное не допустить результативной ошибки. Во встрече в Дублине ирландцам сможет помочь Дэвид Мейлер, пропустивший первую игру из-за дисквалификации.
Хотя счет 0:0 в домашней игре двухматчевого противостояния не считается трагедией, сборная Дании первый матч точно не может занести себе в актив. Коллектив Оге Харейде владел инициативой на поле, но воплотить преимущество хотя бы в один гол не сумел. Утешать датчан должен тот факт, что три последние гостевые игры они выиграли (Казахстан, Армения, Черногория), забив восемь голов. При этом нельзя забывать, что до этого у Дании была затяжная неудачная серия из поединков на выезде.
Сборная Ирландии не пропускает на протяжении 305 минут. Команда не играет в зрелищный атакующий футбол, но он приносит ей результат уже на протяжении многих лет. Дома "Зеленая армия" в официальных матчах начиная с 6 сентября 2013 года, проиграла только дважды, поэтому на своем поле команда будет биться за результат еще яростнее, чем несколько дней назад в Копенгагене. Сборная Дании не знает поражений в 10 крайних встречах, одержав 5 побед и 5 матчей сыграв вничью. Только в 2 матчах их этих 10 она не забивала, в 4 не пропускала.
Интересные факты противостояния Ирландии и Дании:
Ирландия не пропускает от Дании в трех матчах кряду
Беспроигрышная серия сборной Дании длится 10 игр
Ирландия не проигрывает Дании с ноября 1985 года
В текущем рейтинге ФИФА Дания (19 место) опережает Ирландию на 7 позиций
Ориентировочные составы на игру:
Ирландия: Рэндолф – Кристи, Даффи, Кларк, Уорд, Мейлер, Хендрик, МакКлин, Артер, Брэйди, Мерфи.
Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Бьелланд, Ларсен, Эриксен, Квист, Дилэйни, Систо, Поульсен, Йоргенсен.
Прогноз на матч Ирландия – Дания:
Сложно сказать, кому в итоге достанется путевка на Мундиаль. Скорее всего, ход данной встречи ничем не будем отличаться от первого поединка, рисковать никто не станет, слишком высока цена ошибки. Не исключено, что в Дублине мы увидим не только дополнительных два тайма по 30 минут, но и серию послематчевых пенальти.
Букмекерские конторы считают небольшим фаворитом именно гостей, скорее всего из-за их стабильной пусть и невысокой результативности. Средние же показатели выглядят так: победа хозяев – коэффициент 3.10, победа гостей – коэффициент 2.75. Ничейный исход оценивается в 2.86 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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