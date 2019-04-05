До Рафаэля был Мигель Анхель. Полузабытая футбольная история Надалей

Когда-то, уже давно, Рафаэль Надаль был не более чем «племянником Мигеля Анхеля». Потом, конечно, всё поменялось, а выдающийся футболист превратился в фигуру вторичную – в «дядю Рафы».

Вспомним уик-энд июня 2003 года. 27 числа Рафа вылетел из первого «большого шлема» в своей карьере, предварительно став самым молодым юношей в третьем раунде Уимблдона. 17-летний теннисист подавал большие надежды. И пусть его переиграл Парадорн Шричапан, испанец был собой доволен – это был «хороший турнир, на котором он показал класс».

Но в Испании газетчики не хотели всё внимание сосредотачивать на юном теннисисте – тут все писали о его дяде, который принимал участие в финале Кубка Короля. 36-летний защитник уже успел выиграть турнир в свои барселонские годы. Этот уроженец Мальорки начал свою карьеру в «Манакоре», после чего прописался в составе местного одноимённого клуба в 1986. Через пять лет к себе его позвал Йохан Круифф, под руководством которого испанец выиграл чемпионство, Кубок Чемпионов и испанский Суперкубок. В еврофинале он не появился, но без него кампания закончилась бы иначе. Девять выходов в еврокубке – не шутка.

Новый сезон – и ещё три трофея. В 1993 «Барса» выиграла испанский и европейский суперкубки, и заодно вновь праздновала чемпионство на родине. В Каталонии Анхель собирал одну награду за другой – всего 15 медалей за восемь сезонов.

Пару раз он даже выходил на поле в качестве капитана. В составе каталонцев на него всегда могли положиться – и так на протяжении 295 игр. Словно швейцарские часы, он всегда был надёжен и стабилен. Когда в 1996 году команду стал тренировать Бобби Робсон, тот решил удержать испанца, который был уже одной ногой в «Манчестер Юнайтед».

«Я не хочу его упускать», – признавался Робсон. «Он очень важен для нас. Выдающийся игрок. Я не хочу усилить другую команду и обескровливать мою. Они предлагают разумные деньги, но я выберу футболиста. Он даже лучше, чем я думал. Я знал и раньше, что он хорош, но только личный контакт даёт понять настоящий уровень исполнителя».

В итоге защитник не перебрался в Англию и остался в Каталонии, где ничего не менялось, то есть он и дальше завоёвывал кубки и личные награды. Но в конце концов пришло время вернуться в родной город и команду с таким приятным сердцу названием. В 1999 «Мальорка» позвала, и он ответил согласием. Здесь он и закончил карьеру – на высокой ноте. Он играл до 38 лет и ни разу не сдал. Спросите любого – Анхель настоящая легенда испанского футбола.

С несдающим защитником «Мальорка» пробилась в ЛЧ, завершив в 2001 году сезон на третьем месте – впереди «Барселоны». И пусть групповой этап пройти не удалось (несмотря на девять очков и победу над «Арсеналом», «Шальке» и «Панатинаикосом»), балеарцев ждал настоящий триумф.

Стал серебряным призёром Кука Испании дважды, «Мальорка» надеялась, что в третий раз уж повезёт. Мигель Анхель принимал участие в предыдущих финалах, сначала проиграв «Атлетико» в 1991, а затем выиграв в составе «Барсы» в 1998.

И в этот раз удача от него не отвернулась – и в этот раз в гордых красных цветах «Мальорки» и с капитанской повязкой. «Рекреативо» из Уэльвы был уничтожен со счётом 3:0 благодаря пенальти Вальтера Пандиани и двум голам Самюэля Это’о. В защите капитан был железобетонной стеной. «Мы наконец сделали, что хотели. Пришла пора праздновать».

Превосходное завершение уик-энда для семьи Надалей. В то время как молодой Рафа только готовился стать звездой, Мигель Анхель наслаждался всенародным обожанием.

В 2005 году теннис начал выходить на первый план. Анхель объявил об уходе из футбола, а Рафа побеждал на протяжении 24 игр подряд. В 18 лет он выиграл свой первый «большой шлем» во Франции.

Два Надаля даже встретились на футбольном поле во время прощального матча капитана «Мальорки». Тогда на поле вышли Христо Стоичков, Пеп Гвардиола, Луис Энрике и Йохан Круифф. Рафа тоже сыграл, и даже забил единственный гол за команду Испании и «Мальорки». Легенды «Барселоны» были серьёзным противником, и матч завершился со счётом 1:1.

С этого момента Рафа стремительно поднялся на самый верх спортивного олимпа. 17 «больших шлемов» – это монументальное достижение, и только Роджер Федерер может похвастаться большим числом трофеев. Надаль – один из величайших спортсменов в истории. Да, он сумел затмить своего дядю, но он его не забывает. Он сам признался, что многому научился у Мигеля Анхеля.

«То, что дядя был футболистом, мне помогло. Семья спокойно относилась к моему выбору спортивной карьеры. Главное, что он был просто выдающимся атлетом. В футбольном смысле он добился огромных успехов, но помимо этого он был великим спортсменом. Он помог мне развиться», – признался Надаль, отметив любовь дяди к гольфу и теннису. Когда знаменитый дядя Тони был недоступен, Анхель даже тренировал Рафу.

Мы не будем говорить, что без Мигеля Анхеля Рафаэль не справился бы, но он определённо помог.

Есть ли смысл сравнивать обоих Надалей? И тот, и другой добились успехов. Мигель Анхель 62 раза выступал в футболке национальной сборной, и входит в список лучших 25 испанцев по количеству матчей в национальной команде. Временами он выступал в качестве капитана «фурии рохи».

Да, в сборной не всё было гладко: на ЧМ-1994 он был удалён во время игры против Южной Кореи. На Евро-96 он смазал решающий пенальти против Англии, до этого успешно отбиваясь от грозного Алана Ширера на протяжении 120 минут. Но нельзя забывать о хорошем: исторический перформанс в Дублине в 1994 так впечатлял, что журналисты наградили его четырьмя звёздами из трёх.

С Испанией выиграть ничего не получилось, но Рафа сумел помочь своей стране на олимпийских играх 2008 и 2016 годов, и во время успешных розыгрышей Кубка Дэвиса в 2004, 2008, 2009 и 2011 годах. Вся семья праздновала эти победы точно так же, как когда-то праздновала успехи Мигеля Анхеля. Даже Рафа – известный фанат «Реала» и даже потенциальный претендент на пост президента клуба – временами болел за «Барсу».

Когда ему было девять лет, он был сфотографирован в сине-гранатовых цветах вместе со своим дядей. «Мы умудрились заставить мадридиста праздновать чемпионство «Барселоны», и не одно, но окончательно обернуть его в culé не удалось», – шутил Мигель Анхель.

«Когда мой брат выступал за «Барселону», Рафа желал ей победы, но обернуть его не получилось – он был фанатиком «Реала». Когда брат вернулся в «Мальорку», Рафа наконец смог вновь переживать за мадридцев», – добавил дядя Тони.

Рафа переживал за Мигеля Анхеля, а тот – за него. То и дело на трибунах можно заменить внушительную семью Надалей: помимо Мигеля Анхеля и Тони, которых сложно отличить, здесь часто появляется одноимённый дедушка, который работает дирижёром, и другой дядя по имени Рафа – он политик.

Сын Мигеля Анхеля с таким же именем тоже занимался футболом и поиграл за «Мальорку». Родители Рафы Ана Мария и Себастьян всегда его поддерживали, как и его спутница жизни Хиска Перелья, на которой он женился 2019 году.

Бывают чемпионские семьи. Не важно, газон Уимблдона или «Камп Ноу», Надали не сдаются. Рафа и Мигель Анхель могут считаться одними из величайших в своём виде спорта. Оба они прославили фамилию «Надаль» на века.

Юрий Сергеев

