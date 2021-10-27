До сих пор неизвестно, когда Рамос вернется в строй

Фото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Испанский защитник ПСЖ Серхио Рамос до сих пор не совершил дебют за парижан из-за серьезных проблем со здоровьем.

Как сообщает журналист Cadena SER Антон Меана, испанец все еще тренируется индивидуально и не имеет возможности сыграть за "Пари Сен-Жермен" после завершения ноябрьской паузы на матчи сборных. Восстановление футболиста после травмы проходит медленно.

Настолько серьезные проблемы со здоровьем оказывают влияние на эмоциональное состояние Рамоса, так как он впервые столкнулся с такой серьезной травмой. Он беспокоится из-за отсутствие точной даты возвращения на поле, а также из-за того, что выбранные методы лечения не помогают.

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