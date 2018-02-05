До старта Чемпионата Мира Перес планирует совершить три громких трансфера

Теги флорентино пересреал мадридэден азардавид де хеахарри кейн

До старта Чемпионата Мира Перес планирует совершить три громких трансфераДо старта Чемпионата Мира в России президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует совершить три громких трансфера.

Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба намерен заполучить в ряды своей команды голкипера Давида Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), вингера Эдена Азара ("Челси") и форварда Харри Кейна ("Тоттенхэм"). Операции по их подписанию Перес рассчитывает закрыть до старта ЧМ-2018, опасаясь дальнейшего роста трансферных цен на футболистов.

Напомним, Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал". | soccernews.ru

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