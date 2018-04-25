До старта ЧМ-2018 осталось 50 дней

Теги чемпионат мира

До старта ЧМ-2018 осталось 50 дней

До старта Чемпионата Мира 2018 года осталось 50 дней.

Напомним, что мундиаль пройдёт в России в период с 14 июня по 15 июля.

Матчи ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.

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Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
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4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
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3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
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