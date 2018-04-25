До старта ЧМ-2018 осталось 50 дней

До старта Чемпионата Мира 2018 года осталось 50 дней.

Напомним, что мундиаль пройдёт в России в период с 14 июня по 15 июля.

Матчи ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске.

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