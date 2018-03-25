До возобновления Лиги Чемпионов осталось девять дней

Клубный футбол взял паузу из-за товарищеских матчей национальных сборных.

Впрочем уже через девять дней возобновится Лига Чемпионов.

Фото: До Лиги Чемпионов осталось 9 дней.

3 апреля сыграют "Ювентус" с "Реалом" и "Севилья" с "Баварией". На следующий день встретятся "Барселона" - "Рома" и "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

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