До закрытия текущего трансферного окна "Челси" планирует подписать трех игроков

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До закрытия текущего трансферного окна "Челси" планирует подписать трех игроковДо закрытия текущего трансферного окна лондонский "Челси" планирует подписать еще трех игроков, информирует The Sun.

По сведениям издания, "аристократы" рассчитывают заполучить форварда "Суонси" Фернандо Льоренте, а также полузащитников "Лестера" Дэнни Дринкуотера и "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена. Кроме того, чемпион Англии продолжает интересоваться защитником "Саутгемптона" Седриком Соарешем.

Напомним, Конте требует новых подписаний. | soccernews.ru

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