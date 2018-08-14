До закрытия трансферного окна "Барселона" может осуществить еще один громкий трансфер

1 Теги барселонаполь погбафренки де йонгадриан рабьо

До закрытия трансферного окна "Барселона" может осуществить еще один громкий трансферДо закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" может осуществить еще один громкий трансфер.

Так, по сведениям Football Espana, "сине-гранатовые" продолжают следить за ситуациями с полузащитниками Полем Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адрианом Рабьо (ПСЖ) и Френки де Йонгом ("Аякса"). Поэтому не исключается, что кто-то из них переберется на "Камп Ноу" еще до конца лета.

Напомним, представлена новая специфическая форма "Барселоны"

Комментарии
ВИКТОР

рабьо и де йонг не считаю громким трансфером только погба

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