До закрытия трансферного окна "Барселона" может осуществить еще один громкий трансфер

До закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" может осуществить еще один громкий трансфер.

Так, по сведениям Football Espana, "сине-гранатовые" продолжают следить за ситуациями с полузащитниками Полем Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адрианом Рабьо (ПСЖ) и Френки де Йонгом ("Аякса"). Поэтому не исключается, что кто-то из них переберется на "Камп Ноу" еще до конца лета.

Напомним, представлена новая специфическая форма "Барселоны".