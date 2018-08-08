До закрытия трансферного окна "Барселона" может сделать еще одно громкое подписание

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До закрытия трансферного окна "Барселона" может сделать еще одно громкое подписаниеДо закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" может сделать еще одно громкое подписание, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" активно рассматривают вариант с подписанием еще одного игрока в середину поля. Приоритетными вариантами на эту роль для клуба стали Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриан Рабьо (ПСЖ) и Миралем Пьянич ("Ювентус").

Напомним,  стала известна финансовая сторона возможного контракта Погба с "Барселоной". | soccernews.ru

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