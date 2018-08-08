До закрытия трансферного окна "Барселона" может сделать еще одно громкое подписание

До закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" может сделать еще одно громкое подписание, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" активно рассматривают вариант с подписанием еще одного игрока в середину поля. Приоритетными вариантами на эту роль для клуба стали Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Адриан Рабьо (ПСЖ) и Миралем Пьянич ("Ювентус").

Напомним, стала известна финансовая сторона возможного контракта Погба с "Барселоной". | soccernews.ru