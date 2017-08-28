До закрытия трансферного окна "Барселона" планирует сделать еще два подписания

Теги барселонароберт фернандес

До закрытия трансферного окна "Барселона" планирует сделать еще два подписанияДо закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" планирует сделать еще два подписания.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил технический секретарь "сине-гранатовых" Роберт Фернандес. В частности, он проинформировал: "Клуб работает над возможностью привлечения игроков, но я не буду называть имена. Мое намерение состоит в том, чтобы привести сюда больше игроков. Если все получится, это будут два новичка".

Напомним, Дембеле прокомментировал свой переход в "Барселону". | soccernews.ru

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