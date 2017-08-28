До закрытия трансферного окна "Барселона" планирует сделать еще два подписания
До закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" планирует сделать еще два подписания.
Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил технический секретарь "сине-гранатовых" Роберт Фернандес. В частности, он проинформировал: "Клуб работает над возможностью привлечения игроков, но я не буду называть имена. Мое намерение состоит в том, чтобы привести сюда больше игроков. Если все получится, это будут два новичка".
Напомним, Дембеле прокомментировал свой переход в "Барселону". | soccernews.ru
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|Команда
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|2
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|Леганес
|2
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Мадрид
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|Жирона
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|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
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|11
|Эйбар
|2
|3
|12
|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
|1
|14
|Хетафе
|2
|1
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|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
|18
|Алавес
|2
|0
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|Вильярреал
|2
|0
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|Лас Пальмас
|2
|0