До закрытия трансферного окна "Барселона" планирует усилиться центрбеком

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До закрытия трансферного окна "Барселона" планирует усилиться центрбекомДо закрытия текущего трансферного окна каталонская "Барселона" планирует усилиться центральным защитником.

Как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" ранее достигли соглашения с бразильским "Палмейрасом" о покупке этой зимой за 9 миллионов евро бека "зелено-белых" Йерри Мины. Однако вылет клуба из кубка Либертадорес и имеющиеся проблемы "сине-гранатовых" в линии обороны могут вынудить каталонский гранд активировать пункт о выкупе контракта 22-летнего колумбийца уже этим летом.

Напомним, в "Барселоне" прокомментировали ситуацию с продлением контракта Месси. | soccernews.ru

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