До закрытия трансферного окна "Челси" намерен подписать пять игроков

До закрытия текущего трансферного окна лондонский "Челси" намерен подписать сразу пятерых игроков, информирует ESPN FC.

По сведениям источника, "аристократы" планируют подписать полузащитников Дэнни Дринкуотера ("Лестер"), Алекса Окслейда-Чемберлена ("Арсенал") и Росса Баркли ("Эвертон"), а также защитников Вирджила Ван Дейка ("Саутгемптон") и кого-то из пары - Жоау Канселу ("Валенсия") или Сержа Орье (ПСЖ).

Напомним, вчера "Челси" сенсационно дома уступил "Бернли". | soccernews.ru