До закрытия трансферного окна "Челси" намерен подписать пять игроков

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До закрытия трансферного окна "Челси" намерен подписать пять игроковДо закрытия текущего трансферного окна лондонский "Челси" намерен подписать сразу пятерых игроков, информирует ESPN FC.

По сведениям источника, "аристократы" планируют подписать полузащитников Дэнни Дринкуотера ("Лестер"), Алекса Окслейда-Чемберлена ("Арсенал") и Росса Баркли ("Эвертон"), а также защитников Вирджила Ван Дейка ("Саутгемптон") и кого-то из пары - Жоау Канселу ("Валенсия") или Сержа Орье (ПСЖ).

Напомним, вчера "Челси" сенсационно дома уступил "Бернли". | soccernews.ru

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2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
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15 Челси 1 0
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