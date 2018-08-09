До закрытия трансферного окна "Челси" пытается согласовать трансфер новоиспеченного чемпиона мира

Теги челсилионнабиль фекир

До закрытия трансферного окна "Челси" пытается согласовать трансфер новоиспеченного чемпиона мираДо закрытия текущего трансферного окна лондонский "Челси" пытается согласовать полузащитника "Лиона" Набиля Фекира.

Так, по сведениям известного журналиста Альфредо Педуллы, "аристократы" уже предложили за 25-летнего хавбека 60 миллионов евро, однако это предложение было отвергнуто "ткачами", так как за своего игрока они желают получить сумму на 20 миллионов евро больше. Переговоры между клубами продолжатся в течение сегодняшнего дня, когда и закроется трансферное окно в Англии.

Напомним,  Сарри рассказал, когда сможет сформировать новую команду в "Челси". | soccernews.ru

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