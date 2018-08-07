До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" может провернуть еще один громкий трансфер

До закрытия трансферного окна, которое в Англии закрывается в ближайший четверг, "Манчестер Сити" может провернуть еще один громкий трансфер.

Так, по сведениям The Times, "горожане" с подачи своего главного тренера Хосепа Гвардиолы оценивают возможность подписания полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля. Вполне возможно, что заполучить 22-летнего хавбека "шмелей" "Сити" может попытаться в оставшиеся три дня.

В прошлом сезоне Вайгль забил 1 гол в 34 матчах за "Боруссию".

Напомним, Агуэро забил 200-й гол за "Манчестер Сити". | soccernews.ru