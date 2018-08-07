До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" может провернуть еще один громкий трансфер

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаборуссия дортмундюлиан вайгль

До закрытия трансферного окна "Манчестер Сити" может провернуть еще один громкий трансферДо закрытия трансферного окна, которое в Англии закрывается в ближайший четверг, "Манчестер Сити" может провернуть еще один громкий трансфер.

Так, по сведениям The Times, "горожане" с подачи своего главного тренера Хосепа Гвардиолы оценивают возможность подписания полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля. Вполне возможно, что заполучить 22-летнего хавбека "шмелей" "Сити" может попытаться в оставшиеся три дня.

В прошлом сезоне Вайгль забил 1 гол в 34 матчах за "Боруссию".

Напомним, Агуэро забил 200-й гол за "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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