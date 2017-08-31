До закрытия трансферного окна "Манчестер Юнайтед" предпримет попытку подписать бывшего игрока "Анжи"

До закрытия текущего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" предпримет попытку подписать вингера лондонского "Челси" Виллиана.

Как информирует Sun Sport, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо готов сделать новое предложение "аристократам" по бывшему игроку донецкого "Шахтера" и махачкалинского "Анжи", с которым он ранее работал в стане "синих".

Напомним, "Тоттенхэм" перехватил трансферную цель "Челси". | soccernews.ru