До закрытия трансферного окна Моуринью надеется сделать еще одно приобретение

До закрытия текущего трансферного окна главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью надеется сделать еще одно приобретение.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на The Transfer Window Podcast, наставник "красных дьяволов" желает заполучить в ряды своих подопечных еще одного игрока в среднюю линию. Конкретных имен, в ком заинтересован португальский специалист, источник не называет.

Напомним, Моуринью прокомментировал возможный переход Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси". | soccernews.ru