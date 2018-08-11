До закрытия трансферного окна Перес планирует обновить мировой трансферный рекорд

2 Теги реал мадридфлорентино перес

До закрытия трансферного окна Перес планирует обновить мировой трансферный рекордДо закрытия текущего трансферного окна президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует обновить мировой трансферный рекорд.

Так, по сведениям Football Espana, босс королевского клуба работает над громким трансфером, стоимость которого он оценивает в 300 миллионов евро. Однако на сегодняшний день имя потенциального новичка "сливочных" держится в секрете.

Напомним, Куртуа извинился перед "Реалом". | soccernews.ru

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Ставлю, что это Неймар! Фантазии у Переса маловато!

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