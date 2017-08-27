До закрытия трансферного окна ПСЖ намерен завершить пять исходящих трансферов

Ввиду приобретения Неймара и возможных трансферов Килиана Мбаппе и Фабиньо из "Монако" ПСЖ планирует расстаться сразу с пятью своими игроками до конца текущего лета.

Как информирует Le Parisien, "красно-синие" готовы продать защитника Сержа Орье, полузащитников Гжегожа Крыховяка, Хатема Бен-Арфу и Хавьера Пасторе, а также вингера Анхеля Ди Марию. Чтобы завершить сделки по трансферам перечисленных игроков, спортивный менеджмент клуба работает в сверхурочном режиме.

Напомним, ПСЖ претендует на хавбека сборной Португалии. | soccernews.ru