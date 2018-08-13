До закрытия трансферного окна "Реал" планирует подписать центрального защитника

До закрытия текущего трансферного окна мадридский "Реал" планирует подписать центрального защитника, информирует Football Espana.

По сведениям источника, на покупке игрока в центр обороны настаивает лично главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги. Спортивный менеджмент королевского клуба уже начал работу над поиском кандидатов, которые удовлетворят запросы 51-летнего специалиста.

Напомним, на Лукаса Васкеса претендуют четыре клуба из Италии. | soccernews.ru