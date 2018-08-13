До закрытия трансферного окна "Реал" планирует подписать центрального защитника

Теги реал мадридхулен лопетеги

До закрытия трансферного окна "Реал" планирует подписать центрального защитникаДо закрытия текущего трансферного окна мадридский "Реал" планирует подписать центрального защитника, информирует Football Espana.

По сведениям источника, на покупке игрока в центр обороны настаивает лично главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги. Спортивный менеджмент королевского клуба уже начал работу над поиском кандидатов, которые удовлетворят запросы 51-летнего специалиста.

Напомним,  на Лукаса Васкеса претендуют четыре клуба из Италии. | soccernews.ru

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