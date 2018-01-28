До закрытия трансферного окна Вальверде хочет расстаться с еще одним игроком "Барселоны"

До закрытия текущего трансферного окна главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет расстаться с еще одним игроком своей команды.

Так, по сведениям Express, который ссылается на испанскую прессу, наставник "сине-гранатовых" желает, чтобы уже в январе новый клуб себе подыскал вингер Жерар Деулофеу, в услугах которого заинтересованы итальянские "Рома", "Наполи" и "Милан".

Напомним, "Барселона" близка к установлению клубного рекорда. | soccernews.ru