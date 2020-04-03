"Добро пожаловать на Запад": Демба Ба выступил с критикой идеи тестировать вакцину от коронавируса на африканцах

Продолжает набирать обороты скандал вокруг предложения французских учёных проверить вакцину от коронавируса на жителях Африки.

Ранее своё отношение к такого рода инициативам жёстко высказали Самуэль Это'О и Дидье Дрогба. Присоединился к ним и экс-форвард "Челси" Демба Ба.

"Добро пожаловать на Запад, где белые люди считают себя настолько лучше остальных, что расизм становится нормальным явлением. Пришло время подняться", - написал Ба в твиттере.

Во всём мире коронавирус выявлен у более чем миллиона человек. Скончались из-за этой болезни свыше 54 тысяч заражённых.

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