Добровольский: "Из всех российских клубов в Лиге Европы шансы пройти дальше есть только у ЦСКА"

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Добровольский: "Из всех российских клубов в Лиге Европы шансы пройти дальше есть только у ЦСКА"Известный в прошлом футболист Игорь Добровольский оценил шансы российских команд на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

"Из всех наших клубов в Лиге Европы при удачном раскладе шансы пройти дальше есть только у ЦСКА. Это хорошая команда, которая может поймать соперника на контратаке. У них есть все для этого", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Добровольский потроллил Манчини. | soccernews.ru

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