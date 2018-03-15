Добровольский: "Из всех российских клубов в Лиге Европы шансы пройти дальше есть только у ЦСКА"

Известный в прошлом футболист Игорь Добровольский оценил шансы российских команд на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

"Из всех наших клубов в Лиге Европы при удачном раскладе шансы пройти дальше есть только у ЦСКА. Это хорошая команда, которая может поймать соперника на контратаке. У них есть все для этого", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Добровольский потроллил Манчини. | soccernews.ru