Добровольский потроллил Манчини

Известный в прошлом футболист Игорь Добровольский поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между питерским "Зенитом" и "РБ Лейпциг".

"Не вижу "Зенит" в следующем раунде Лиги Европы, потому что "Лейпциг" играет здорово. Это же немцы, им без разницы - дома играть или на выезде. "Зенит" забил мяч на выезде? Ну, молодцы. Но как играют, так и получат. "Зениту" против "Лейпцига" будет очень сложно. Не проиграть бы крупно. Питерский клуб же "не усилился", по словам Манчини. Им же вечно игроков не хватает", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

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