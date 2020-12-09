Добровольский стал подозреваемым в деле о коррупции и договорных матчах

Олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, бывший футболист московского "Динамо" Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о коррупции в молдавском футболе, заявил исполняющий обязанности главы Национального антикоррупционного центра страны Сергей Гаважук.

"Игорь Добровольский в статусе подозреваемого. Пока он свою вину в совершении преступления не признает", – сообщил Гаважук.

Ранее стало известно, что НАЦ Молдавии и Европол провели совместную спецоперацию по делу о "странных" матчах в стране.