Добровольский стал подозреваемым в деле о коррупции и договорных матчах

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Добровольский стал подозреваемым в деле о коррупции и договорных матчахОлимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, бывший футболист московского "Динамо" Игорь Добровольский стал подозреваемым по делу о коррупции в молдавском футболе, заявил исполняющий обязанности главы Национального антикоррупционного центра страны Сергей Гаважук.

"Игорь Добровольский в статусе подозреваемого. Пока он свою вину в совершении преступления не признает", – сообщил Гаважук. 

Ранее стало известно, что НАЦ Молдавии и Европол провели совместную спецоперацию по делу о "странных" матчах в стране.

В расследовании фигурируют 11 человек. В том числе президенты футбольных клубов, руководители спортшкол и игроки 5 из 10 команд высшего дивизиона Молдовы. Четыре человека уже задержаны, еще двое находятся в розыске.
 
По информации следствия, только в период с июля 2020 года по настоящее время было сфальсифицировано более 20 матчей. Предпологаемая выручка в результате проведения договорных игр составила 600 тысяч евро, сообщает "Комсомольская правда"
 
Добровольский дважды был главным тренером сборной Молдовы, в последнее время возглавлял "Дачию" и "Динамо-Авто" из Тирасполя.

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