Дочь Алдонина и Началовой трогательно спела в честь Дня победы

Вера Алдонина, дочь тренера "Торпедо" Евгения Алдонина, исполнила песню "Письмо с фронта" в честь своего прадеда, который погиб во время борьбы с фашизмом в 1941 году.

"С Великим Праздником Победы! "Письмо с фронта" исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семеновича. Вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка", - написал Алдонин на своей странице в Instagram.

Вера родилась в 2006 году в браке Алдонина с певицей Юлией Началовой, которая скончалась в марте 2019 года.

40-летний Алдонин в бытность футболистом выступал за "Ротор", ЦСКА, "Мордовию", "Волгу", "Зоркий" и "Катюшу". За сборную России сыграл 29 матчей.

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