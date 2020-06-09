Дочь Андрея Аршавина выполнила сальто назад: видео

Яна, дочь телеведущей Юлии Барановской и бывшего футболиста "Зенита" Андрея Аршавина, выполнила сальто назад.

"Не знаю, как это называется, но Янка очень радовалась, что получилось. Осталось отработать приземление", - написала Барановская в своем Instagram.

Аршавин и Барановская состояли в в незарегистрированном браке на протяжении девяти лет. У них трое детей: 14-летний Артем, 12-летняя Яна и 7-летний Арсений.

В бытность футболистом Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. Также он играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".

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