Дочь Андрея Аршавина выполнила сальто назад: видео

Теги андрей аршавинзенит санкт-петербург

Дочь Андрея Аршавина выполнила сальто назад: видео

Яна, дочь телеведущей Юлии Барановской и бывшего футболиста "Зенита" Андрея Аршавина, выполнила сальто назад.

"Не знаю, как это называется, но Янка очень радовалась, что получилось. Осталось отработать приземление", - написала Барановская в своем Instagram.

Аршавин и Барановская состояли в в незарегистрированном браке на протяжении девяти лет. У них трое детей: 14-летний Артем, 12-летняя Яна и 7-летний Арсений.

В бытность футболистом Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Всего он провёл за клуб 352 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. Также он играл за "Арсенал", "Кубань" и "Кайрат".

Не пропустите: Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 8 июня

Главные новости дня: 8 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов