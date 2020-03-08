Дочь Дмитрия Комбарова добилась большого успеха в художественной гимнастике

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Дочь Дмитрия Комбарова добилась большого успеха в художественной гимнастике

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров сообщил, что его 8-летняя дочь Ульяна заняла второе место на первенстве по художественной гимнастике. 

"Сегодня только второе место и приз "Мисс талант"! Умничка моя, есть к чему стремиться", — написал Комбаров в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 33-летний Комбаров провел за "Крылья Советов" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с самарским клубом действует до лета 2021 года.

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