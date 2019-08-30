Дочь Луиса Энрике умерла от рака
Трагедия произошла в семье экс-тренера "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике.
Его 9-летняя дочь Ксана умерла из-за остеосаркомы - рака костей.
"Наша дочь Ксана скончалась сегодня в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой.
Мы благодарны всем за проявленную любовь и понимание. Отдельная благодарность сотрудникам больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их работу.
Ксана, мы будем скучать по тебе, но ты навсегда останешься в нашей памяти и мы будем надеяться, что снова встретим тебя. Ты станешь путеводной звездой нашей семьи.
Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья», — написал Луис Энрике в твиттере.
Напомним, что в июне Энрике ушел с поста тренера сборной Испании.
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|Атлетико Мадрид
|1
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|9
|Леванте
|2
|3
|10
|Мальорка
|2
|3
|11
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|2
|3
|12
|Вильярреал
|2
|1
|13
|Гранада
|2
|1
|14
|Эйбар
|2
|1
|15
|Хетафе
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Эспаньол
|2
|1
|18
|Бетис
|1
|0
|19
|Барселона
|1
|0
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|Леганес
|1
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