Дочь Луиса Энрике умерла от рака

Трагедия произошла в семье экс-тренера "Барселоны" и сборной Испании Луиса Энрике.

Его 9-летняя дочь Ксана умерла из-за остеосаркомы - рака костей.

"Наша дочь Ксана скончалась сегодня в возрасте девяти лет после пяти месяцев интенсивной борьбы с остеосаркомой.

Мы благодарны всем за проявленную любовь и понимание. Отдельная благодарность сотрудникам больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау за их работу.

Ксана, мы будем скучать по тебе, но ты навсегда останешься в нашей памяти и мы будем надеяться, что снова встретим тебя. Ты станешь путеводной звездой нашей семьи.

Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья», — написал Луис Энрике в твиттере.

Напомним, что в июне Энрике ушел с поста тренера сборной Испании.

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