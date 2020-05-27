Дочь Малафеева рассказала о своей болезни. У девочки расстройство пищевого поведения

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Дочь Малафеева рассказала о своей болезни. У девочки расстройство пищевого поведения

Дочь бывшего голкипера "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения рассказала о своей болезни.

Напомним, девочка страдает от расстройства пищевого поведения.

"Мне так надоело, что я придумываю себе очередные психические расстройства, а может быть и не придумываю, возможно, это и правда. Я так задолбалась от РПП, я просто ненавижу эти вечные похудения, диеты, истерики, срывы, мысли о весе, мысли о фигуре. Чёртова булимия, я ненавижу её. 5 лет жить с этим дерьмом это просто кошмар.

Я уже просто не знаю и не понимаю, как жить без РПП. С одной стороны, мне комфортно в этом состоянии, так как я привыкла. С другой - меня просто уже тошнит от этого. Каждый день считать чёртовы калории, думать о том, сколько я сбросила или не сбросила. Смотреть постоянно на себя в зеркало и оценивать. В голове всегда крутится мысль о том, что я жирная. Сравнивать себя постоянно с другими. Плакать, загоняться, хотеть из-за этого умереть (сейчас слава богу мыслей о смерти нет из-за этого). Это просто кошмар. Я, блин, никому такого не пожелания. Да даже, блин, начинать худеть никому не посоветую, потому что если в это "залезть", ты хрен оттуда вылезешь.

Мне казалось, что у меня шизофрения. Я даже, блин, несколько тестов проходила в инете. И там было написано, блин, что у меня "подозрения на шизу" или шиза. Мне кажется, что у меня социофобия. Да и по всем симптомам в интернете всё сходится. Я уже так устала. Все эти психические расстройства - это просто как страшный сон", - написала Малафеева в своём телеграм-канале.

Напомним, в марте 2020 года Ксению поймала полиция на продаже наркотиков. На девочку было заведено дело.

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