Дочь Мутко провалилась в ресторанном бизнесе

Мария Сомова, дочь бывшего президента РФС Виталия Мутко, избавилась от своего ресторана, расположенного в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Сообщается, что 34-летняя женщина решила продать заведение, которое специализировалось на веганской кухне. Дело в том, что этот актив практически не приносил прибыли, несмотря на то, что в его раскрутке участвовали певец Эмин Агаларов, актёр Данила Козловский и телеведущая Юлия Барановская.

В октябре ресторан у Сомовой выкупил бизнесмен Александр Задорин, который владеет сетью заведений "Территория" в Москве и Подмосковье.

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