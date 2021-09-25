Дочь Пеле рассказала о состоянии бразильца

Фото: инстаграм дочки Пеле/Автор неизвестен

Дочь Пеле Кели Насименто рассказала о состоянии легендарного бразильца.

"Он уже начал немного ходить, чувствует себя хорошо. Помню, как он меня научил играть в карты. И уже он меня побеждает", — сообщила Кели.

Напомним, что слухи о проблемах 80-летнего Пеле со здоровьем появились еще неделю назад, но тогда бразилец сказал, что проходит медобследование, поскольку не успел это сделать из-за пандемийных ограничений.

Также не пропустите: Гасперини высказался о претендентах на скудетто. | http://soccernews.ru