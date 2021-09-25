Дочь Пеле рассказала о состоянии бразильца
Фото: инстаграм дочки Пеле/Автор неизвестен
Дочь Пеле Кели Насименто рассказала о состоянии легендарного бразильца.
"Он уже начал немного ходить, чувствует себя хорошо. Помню, как он меня научил играть в карты. И уже он меня побеждает", — сообщила Кели.
Напомним, что слухи о проблемах 80-летнего Пеле со здоровьем появились еще неделю назад, но тогда бразилец сказал, что проходит медобследование, поскольку не успел это сделать из-за пандемийных ограничений.
Также не пропустите: Гасперини высказался о претендентах на скудетто. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
"Барселона" намерена сократить зарплату Умтити
-
Дочь Пеле рассказала о состоянии бразильца
-
Гасперини высказался о претендентах на скудетто
-
Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей
-
Артета высказался перед северо-лондонским дерби против "Тоттенхэма"
-
Сандро Шварц высказался о форме "Динамо" перед игрой с "Рубином"
-
"Реал" может подписать Александера-Арнольда
-
Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол
-
"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги
-
Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"
-
Сульшер рассказал о форме Де Хеа
-
Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"
-
Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
-
Тони Кроос играл через боль весной прошлого сезона
-
На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент
-
Анчелотти высказался об игровом времени Лунина
-
Тухель высказался о матчах против Гвардиолы
-
Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне"
-
Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3