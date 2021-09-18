Дочь Пеле рассказала о состоянии отца, который попал в реанимацию
Фото: инстаграм Кели Насименту/Автор неизвестен
Кели Насименту, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказала о состоянии отца, который попал в реанимацию.
"Привет, друзья! Я не знаю, что говорится в слухах, но количество личных сообщений постоянно растет. В наше время в мире слишком много проблем, поэтому мы не хотим стать еще одной. Фотография сделана только что. Отец восстанавливается по плану. Для его возраста это нормально. После таких операций может быть ухудшение состояния здоровья", — написала дочь Пеле в своем инстаграме.
Напомним, что несколько недель назад 80-летний Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
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|О
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|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24