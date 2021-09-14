Дочь Пеле рассказала о состоянии отца после перенесённой операции

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Дочь Пеле рассказала о состоянии отца после перенесённой операции

Фото инстаграм Пеле

Келли Насименто, дочь легендарного Пеле, прокомментировала состояние здоровья своего отца.

80-летний бразилец перенёс операцию по удалению опухоли из толстой кишки.

"Хочу от всего сердца поблагодарить вас за сумасшедшую поддержку. Он чувствует себя хорошо после операции, у него нет боли и хорошее настроение (раздражает, что он может есть только желе, но будет упорно продолжать!). Через 1-2 дня он переедет из палаты интенсивной терапии в обычную, а затем его выпишут домой.

Он силён и упрям, и при поддержке и заботе блестящей команды докторов и всей любви, энергии и свете, которые посылает мир, он преодолеет всё", - написала Келли в своём инстаграме.

Не пропустите: Пеле рассказал о своем самочувствии после удаления опухоли. | http://soccernews.ru
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