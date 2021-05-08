Дочь президента киевского "Динамо" рассказала, как мешала уходу Ярмоленко
Фото инстаграм Андрея Ярмоленко
Яна Суркис, младшая дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, призналась, что в своё время препятствовала трансферу вингера Андрея Ярмоленко.
"Моя детская любовь была - Андрей Ярмоленко. Я им бредила. Он стоял на всех заставках, его плакаты висели у меня в комнате. Это реально была моя детская влюблённость. Когда он уходил из "Динамо" - я плакала. Случай, о котором не знает мой папа. По Андрею шли длительные переговоры. В один из вечеров мы находились во Франции. Приехал к папе какой-то агент или представитель клуба. Папа мне говорит: "Яна, у меня нет переводчика. Мне надо, чтобы ты перевела".
Я начала переводить. И когда я поняла, что Андрей Ярмоленко может перейти в другой клуб, я подумала, что можно сделать. Заплакать? Я не хочу, чтобы он уходил. Я понимаю, что своими руками я могу отдать его в другой клуб. Речь шла о какой-то сумме. Папа озвучил мне сумму, которую надо назвать. Я назвала сумму на какое-то значение больше. Я просто не хотела, чтобы его продали. Я подумала, что это их отпугнёт. Потом подумала, что доверие папы для меня важнее. Сказала: "Извините, пожалуйста, я перепутала сумму", - цитирует девушку Tribuna.com.
31-летний Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 год, после чего ушёл в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро. Сейчас он играет за лондонский "Вест Хэм".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13