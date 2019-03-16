Дочь Роналду играет с мячом с матча "Ювентус" - "Атлетико"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду забрал домой мяч, которым забил три гола в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Девушка португальца Джорджина Родригес выставила в инстаграме видео, на котором младшая дочь футболиста играет с этим мячом и наблюдает за отцом.

"Мяч Лиги чемпионов стал любимой игрушкой для малышей", - написала девушка.

Роналду и Родригес воспитывают четверых детей.

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