Дочь Стерлинга болеет за "Ливерпуль"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признался, что его дочь Мелоди Роуз является поклонницей "Ливерпуля".

"Моя дочь бегает по дому и поёт песню про Салаха. Её отец только что выиграл чемпионат Англии с "Манчестер Сити", только что набрал 100 очков в АПЛ. Думаете, её это волнует? Как бы не так. Ей плевать на "Сити", она пропитана "Ливерпулем". Можете в это поверить? Невозмутимое равнодушие" - приводит слова 23-летнего футболиста BBC.

Напомним, что Стерлинг является воспитанником "Ливерпуля", за основную команду "красных" выступал с 2012 по 2015 год.

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